Сбер на Кавказском инвестиционном форуме: первый день посвящен молодежи и предпринимательству

Первый день крупнейшего делового события Ставропольского края был объявлен «Молодежным днем».

Ключевыми темами стали развитие человеческого капитала, финансовая грамотность и поддержка стартапов. Эксперты Сбера провели серии образовательных и мотивационных сессий для юных жителей Северо-Кавказского федерального округа.

Программа первого дня выстраивалась вокруг запросов молодого поколения, которое все чаще рассматривает предпринимательство как основной путь к самореализации. В фокусе обсуждений — практические инструменты запуска бизнеса в условиях региона, доступ к льготному финансированию и основы управления личными финансами.

Мария Прохорова, Заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка: «Молодежь Кавказа — это огромный потенциал, и мы видим, как сильно ребята горят идеей развивать свой регион. Для реализации любого бизнес-проекта, даже самого смелого, важно иметь надежную и слаженную команду. Именно этому — умению собирать людей вокруг своей цели — мы стараемся учить на форуме. Наши специалисты делились практическим опытом, рассказывали, что сегодня действительно важно для построения успешной карьеры или эффективного найма кадров. В числе ключевых компетенций — мягкие навыки, глубокое изучение технотрендов и грамотное управление командой. Без этой базы даже самая яркая идея рискует остаться просто идеей».

Анна Соханева, начальник управления развития малого бизнеса Ставропольского отделения Сбербанка: «Наша задача на форуме — рассказать о финансовых инструментах и современных технологиях, показать понятную дорожную карту: как превратить энергию идеи в устойчивый бизнес. На одной из сессий студенты презентовали свои проекты — среди них много интересных и перспективных идей. Форум стал площадкой для прямого диалога: мы видим, куда вкладывается молодежь, а они получили важные рекомендации в начале пути».

«Молодежный день» форума подтвердил высокий запрос на прикладные знания среди молодых жителей Северного Кавказа. Завершением программы стали нетворк-сессии, где участники смогли лично задать вопросы экспертам Сбера и получить консультации по упаковке своих первых бизнес-планов.