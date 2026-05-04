Школы Туапсе возобновили работу после пожара на НПЗ

Образовательные учреждения Туапсе возобновили работу после приостановки, вызванной пожаром на нефтеперерабатывающем заводе. Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, школы, а также большинство детских садов и учреждений дополнительного образования вновь принимают учащихся.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Исключение составляют два детских сада — №22 и №25, которые временно остаются закрытыми.

Занятия в школах города были отменены 29 апреля после пожара на НПЗ, произошедшего в ночь на 28 апреля в результате атаки беспилотников. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на территории Туапсинского округа вводился режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Возгорание на предприятии было ликвидировано 30 апреля.

Вячеслав Рыжков

