На Северном Кавказе растет спрос на рыночную ипотеку

Доля рыночной ипотеки без господдержки в регионах Северного Кавказа по итогам первого квартала 2026 года превысила 50% от общего числа заключенных договоров, сообщили в пресс-службе Сбера. В количественном выражении это составило почти 1,4 тыс. сделок из 2,6 тыс.

Оставшийся объем пришелся на государственные программы, включая «Семейную», «Дальневосточную», «ИТ» и «Региональную» ипотеку.

В прошлом году ключевым драйвером рынка выступала господдержка, в первую очередь программа для семей с детьми. Однако, как отмечают в кредитной организации, на фоне изменения условий выдачи «Семейной ипотеки» и смягчения политики Центробанка, рынок недвижимости округа демонстрирует сдвиг в сторону базовых ипотечных программ.

Общий объем ипотечного кредитования в республиках Северного Кавказа на конец марта достиг порядка 7,8 млрд руб. Традиционно значительная доля приходится на «Семейную ипотеку» — 5,8 млрд руб.

Лидерами по объему кредитования стали Дагестан (2,3 млрд руб.), Северная Осетия — Алания (2 млрд руб.) и Кабардино-Балкария (1,4 млрд руб.). Наибольшее количество сделок зафиксировано в Чечне, Северной Осетии и Дагестане — в совокупности в этих трех республиках заключено более 1,7 тыс. договоров.

При этом повышенный интерес к рыночной ипотеке демонстрируют жители Чечни, Северной Осетии — Алании и Карачаево-Черкесии.

«В декабре прошлого года Сбер прогнозировал более чем двукратный рост выдач по рыночным программам в 2026 году — отмечу, что число таких выдач в нашем регионе на конец марта составило 537 штук, что на 72% больше, чем месяцем ранее. Хочу подчеркнуть общий рост спроса на ипотечное кредитование среди жителей Чеченской Республики: с начала года число выдач выросло вдвое и в общей сумме составило почти 600 штук по итогам первого квартала, а общий объем превысил 532 млн руб.»,— комментирует Управляющий Чеченским отделением Сбербанка Руслан Мизаев.