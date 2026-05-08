Бывшему вице-губернатору Кубани Нестеренко переквалифицировали обвинение

Следствие изменило квалификацию обвинения в отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко. Вместо ранее вменявшегося злоупотребления должностными полномочиями ему теперь инкриминируются три эпизода превышения должностных полномочий по ч. 3 ст. 286 УК РФ (п. п. «в», «е»). Об этом говорится в материалах уголовного дела, поступивших в Ленинский районный суд Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Господин Нестеренко, курировавший в краевом правительстве строительный блок с июля 2024 года, был задержан 22 мая 2025 года по подозрению в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Спустя два дня Октябрьский районный суд Краснодара избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Позднее, 27 мая, стало известно, что уголовное дело связано с капитальным ремонтом школы №3 в Геническе Херсонской области стоимостью около 300 млн руб. По данным следствия, ущерб оценивался примерно в 27 млн руб. Следствие полагает, что, занимая ранее должность руководителя ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края», Нестеренко мог не предъявить претензий к подрядчику, стремясь продемонстрировать успешное завершение проекта.

В июне 2025 года суд смягчил меру пресечения, переведя экс-чиновника под домашний арест после того, как он признал вину и начал сотрудничать со следствием.

Вячеслав Рыжков