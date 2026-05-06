«Группа ЛСР» вложит в сочинские санатории и гостиницу более 55 млрд рублей

«Группа ЛСР» направит более 55 млрд руб. на реконструкцию санаториев и гостиницы «Приморская» в Сочи. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, санаторию «Волна» почти 90 лет. В 2012 году из-за критического состояния памятник архитектуры законсервировали. Сейчас здание ремонтируется с сохранением исторического облика. Вениамин Кондратьев отметил, что такие результаты стали возможны благодаря соглашениям, подписанным на Петербургском международном экономическом форуме с компанией «Группа ЛСР».

Инвестор реализует в Сочи три проекта. Помимо «Волны», это реконструкция гостиницы «Приморская» и санаторий «Кристалл», который открылся этой осенью.

«Все три объекта не только повысят привлекательность города-курорта, но и дадут мощный импульс для экономики: новые рабочие места и развитие санаторно-курортной отрасли края»,— заявил губернатор.

Он подчеркнул, что Сочи десятилетиями удерживает статус главной здравницы страны, поэтому власти готовы поддерживать инвестора. Компания уже воспользовалась региональной льготой по налогу на имущество. За 10 лет общий объем поддержки составит свыше 5 млрд руб.

Алина Зорина