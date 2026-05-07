Земли и коттеджи в элитном поселке «Маяк» в Кабардинке отошли РФ

Геленджикский городской суд удовлетворил иск прокуратуры Краснодарского края, требовавшей возвращения Российской Федерации земли под элитным коттеджным поселком «Маяк» в курортном поселке Кабардинка, где недвижимостью владели родственники ряда влиятельных в регионе персон. Существенная часть построенных там объектов недвижимости была признана объектами самостроя и обращена в собственность РФ. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил один из участников дела.

В карточке дела отметки о завершении дела пока нет, результат процесса не опубликован. В пресс-службах суда и крайпрокуратуры оперативно подтвердить информацию об итогах рассмотрения изданию также не удалось.

Мотивировочная часть решения пока неизвестна. Но согласно переданному редакции ответчиками тексту резолютивной части, земельные участки на территории поселка истребованы в пользу РФ у 20 лиц, возведенные на них крупные объекты недвижимости признаны самовольными постройками. При этом, согласно имеющемуся тексту решения, суд постановил самострои не снести а признать собственностью РФ.

По некоторым данным, часть участков поселка была признана купленными добросовестно.

Вместе с тем, согласно тексту резолютивной части решения, с десяти лиц, которые являлись организаторами проекта «Маяк», в их числе оказался и экс-глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко, в счет возмещения ущерба за выбытие из владения РФ порядка 40 земельных участков солидарно было взыскано около 2 млрд руб., в счет возмещения вреда почвам — еще около 1 млрд руб.

Согласно позиции прокуратуры, поселок Маяк расположен на территории турбазы, образованной за счет бюджетного имущества. В разное время ее территория расширялась решениями местных и краевых органов власти. Имущественный комплекс находился в ведении профсоюзов. В 1994 году Крайсовпроф преобразовал турбазу в акционерное общество. Впоследствии часть акций были проданы частным лицам. Эти сделки ведомство считает незаконными, а все последующие — ничтожными. И, несмотря на ряд прошедших впоследствии судебных процессов о статусе этого массива, прокуратура вновь вернулась к вопросу о праве собственности на земли поселка. Кроме того, прокуратура акцентирует внимание на том, что данный массив расположен во второй зоне округа горно-санитарной охраны курорта — особо охраняемой территории федерального значения.

Позиция ответчиков состояла в том, что они по большей части являются добросовестными приобретателями, при покупке объектов ориентировались на данные государственных реестров и судебные решения, ранее определившие статус этих земель. Кроме того, собственники недвижимости в Маяке заявляли о сроках исковой давности. Однако надзорное ведомство смогло обходит правило о сроках давности доводом о том, что оно не применяется к искам, предметом которых являются нематериальные блага.

Андрей Обнорский