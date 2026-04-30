Для повышения инвестактивности регионов СКФО создадут цифровую платформу

На Кавказском инвестиционном форуме Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников и генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов заключили соглашение о намерении привлечь Сбер к реализации цифрового проекта Кавказ.РФ под названием «Инвестиционный хаб».

Цель проекта — создание специализированной цифровой платформы, которая будет способствовать повышению инвестиционной активности в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

«Платформа обеспечит взаимодействие между инициаторами проектов, представителями банков-участников и институтами развития Российской Федерации, а также позволит предпринимательскому сообществу и финансовым организациям более оперативно прорабатывать вопросы о кредитной сделке»,— отметил Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

По словам генерального директора Кавказ.РФ Андрея Юмшанова, цифровая платформа объединит предпринимателей и кредитные организации, а также аккумулирует информацию о запущенных и планируемых к реализации инвестиционных проектах Кавказа». «Широко известно, что наша страна впереди планеты всей по внедрению цифровых сервисов, и здесь стоит задача вместе с банками создать удобный электронный инструмент, помогающий получить господдержку с минимальными усилиями — так освободится время предпринимателя на визионерство, запуск новых бизнесов на Кавказе, создание комфортной деловой среды»,— сказал он.