Суд увеличил срок экс-главе МЧС Крыма до семи лет

Киевский суд Симферополя признал экс-главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева виновным в превышении полномочий и увеличил его срок до семи лет колонии строгого режима. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сергея Садаклиева признали виновным в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшем тяжкие последствия (п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В 2025 году Сергея Садаклиева уже осудили за получение взяток, назначив наказание в виде 5,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 1,7 млн руб. Путем частичного сложения сроков общий срок заключения увеличен до семи лет в колонии строгого режима.

Суд установил, что экс-глава ведомства использовал служебный автомобиль Land Cruiser в личных целях. Он заправлял и ремонтировал машину за государственный счет, а также привлекал спасателей для работы в качестве водителя.

