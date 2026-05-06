Краснодарский крахмальный комбинат планирует строительство второго этапа предприятия

Компания «Краснодарский крахмальный комбинат» планирует приступить к строительству второго этапа предприятия по глубокой переработке пшеницы в Красноармейском районе Краснодарского края в июле 2026 года. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 45,5 млрд руб. Об этом сообщили изданию «Эксперт Юг» в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По обновленному графику, ввод в эксплуатацию первого и второго этапов комплекса ожидается в июне 2028 года. Изначально запуск этих мощностей планировался на 2027 год. Третий этап проекта — производство крахмала и комбикормов — намечен к началу строительства в январе 2028 года с завершением работ к 2030 году.

В минсельхозе уточнили, что первоначально реализация проекта предполагала привлечение до 80% заемного финансирования по ставке не выше 15% годовых. Однако на фоне изменения кредитных условий инвестор был вынужден начать строительство за счет собственных средств. В частности, за счет внутренних ресурсов завершено проектирование и начато строительство первого этапа — комплекса по приему, очистке, сушке и хранению зерна мощностью 100 тыс. т.

В настоящее время компания ведет переговоры с банками о привлечении кредитного финансирования. Параллельно готовится старт строительства второго этапа — мельницы трехсортного помола муки мощностью 600 т в сутки.

Соглашение о реализации проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Предприятие мощностью 250 тыс. т продукции в год должно выпускать муку, нативный и модифицированный крахмал, глютен и комбикорма. Инвестиции в проект оцениваются в 45,5 млрд руб.

