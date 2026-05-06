По делу экс-замначальника новороссийского «ГУСС» арестован новый фигурант

Следственный комитет России установил причастность бывшего первого заместителя генерального директора Главного управления специального строительства («ГУСС») Виктора Школык к уголовному делу Дмитрия Таксиди. В отношении господина Школык возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа). Фигурант арестован, сообщает «Интерфакс».

Военные следователи установили, что в 2022 году в ходе исполнения многомиллиардного договора по государственному оборонному заказу Виктор Школык дал незаконное указание Дмитрию Таксиди, занимавшему тогда пост заместителя начальника филиала Новороссийского строительного управления ФГУП «ГУСС». Он потребовал заключить вне конкурса с коммерческой организацией договор субподряда на проведение строительных работ в Новороссийске.

В 2023 году Дмитрий Таксиди во исполнение этого указания за взятку от представителя коммерческой организации заключил с ней договор на сумму свыше 600 млн руб. Взятка была передана за общее покровительство при выполнении строительных работ.

Ранее сообщалось, что 23 декабря 2025 года господин Таксиди был арестован по делу о коррупционных преступлениях. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа и получении взятки в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).

