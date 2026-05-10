Суд арестовал активы фирмы, реконструировавшей Шапсугское водохранилище

Арбитражный суд Республики Адыгея по иску прокуратуры региона к подрядчику, выполнявшему реконструкцию Шапсугского водохранилища, арестовал имущество исполнителия на 561 млн руб.

Решение принято в рамках разбирательства о признании недействительными допсоглашений к госконтракту на реконструкцию водохранилища. Заказчиком по нему является республиканское управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения , а исполнителем – АО «Передвижная механизированная колонна № 38» из Кисловодска (АО «ПМК-38»).

Согласно данным на портале госзакупок, общая сумма реконструкции водохранилища по госконтракту составила 1,3 млрд руб. Работы должны были быть выполнены до конца минувшего года, однако подрядчик не уложился в срок, в связи с чем госдзаказчик вынужден был расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Она успела выполнить работы на 67%, и заказчик потребовал вернуть 386,5 млн руб неосновательного обогащения, которые ранее были уплачены в порядке авансирования, и 174,4 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

В совокупности прокуратура потребовала вернуть 561 млн руб. При этом она потребовала обеспечить возврат этих средства, для чего ходатайствовала об аресте активов компании. Ходатайство было удовлетворено судом, который посчитал обоснованными опасения истца в том, что ответчик может предпринять попытки отчуждения имущества, мотивировал свое решение предотвращением нанесения значительного ущерба публичным интересам, поскольку речь идет о бюджетных средствах.

В итоге АС Адыгеи постановил наложить арест без ограничения права пользования на все движимое и недвижимое имущество АО «ПМК 38», включая деньги на счетах и будущие поступления, в пределах суммы иска, запретил Росреестру проводить кадастровый учет и регистрацию прав в отношении недвижимости ответчика, а МВД и Минсельхозу Ставрополья (осуществляет контроль в области технического состояния и эксплуатации техники) совершать регистрационные действия с транспортными средствами, самоходными машинами и иной техникой ответчика.

Михаил Волкодав