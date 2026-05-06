Экспорт российской пшеницы через порты Кубани вырос на 65% за год
Экспорт российской мягкой пшеницы через порты Краснодарского края с начала года увеличился на 65% в годовом выражении и составил почти 10,7 млн т против 6,5 млн т за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Новороссийский филиал ФГБУ «ЦОК АПК», специалисты которого проводили лабораторные исследования зерна, предназначенного для поставок за рубеж.
География экспорта расширилась до 33 стран. Помимо роста отгрузок по традиционным направлениям, российская пшеница начала активнее поставляться на рынки Латинской Америки и стран Африки южнее Сахары.
Ключевым рынком сбыта остается Ближний Восток и Северная Африка. Лидером по закупкам выступает Египет, куда за четыре месяца направлено более 3,9 млн т зерна. Далее следуют Турция (свыше 1,05 млн т) и Саудовская Аравия (514 тыс. т). Поставки также увеличиваются в Израиль, ОАЭ, Ливан, Ирак и Катар.
Существенный рост отмечен на африканском направлении. Экспорт в Судан увеличился почти в четыре раза и превысил 1 млн т, в Кению — вырос более чем в десять раз, до 630,8 тыс. т. Положительная динамика зафиксирована также в Нигерии, Уганде, Танзании, Мозамбике, Эфиопии, Сенегале и Гане.
В 2026 году перечень стран-импортеров пополнился восемью новыми рынками. Впервые поставки осуществлены в Алжир (93,4 тыс. т), Южную Африку (85,2 тыс. т), Джибути (59 тыс. т), Индонезию (56,4 тыс. т), Сенегал (32 тыс. т), Бразилию (30,1 тыс. т), Тунис (27,3 тыс. т) и Малави (2 тыс. т).
Вся экспортируемая продукция прошла лабораторный контроль на соответствие требованиям стран-импортеров, включая показатели качества, безопасности и отсутствие карантинных объектов. Перед отправкой зерно подвергалось обязательной фумигации. По итогам проверок продукция признана соответствующей установленным стандартам, оформлены необходимые протоколы испытаний и фитосанитарные документы.
Как отметили в Новороссийском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», расширение поставок в новые регионы сопровождается ужесточением требований со стороны импортеров, что повышает значимость лабораторного контроля при формировании экспортных партий.