Краснодарский край вошел в число регионов — лидеров по вступлению в ПДС СберНПФ

СберНПФ: Краснодарский край вошел в топ-3 регионов по числу открытых ПДС-счетов

С начала 2026 года россияне в возрасте 18–25 лет стали в два раза активнее вступать в программу долгосрочных сбережений (ПДС), подсчитали аналитики СберНПФ. Чаще всего копят вдолгую жители столичного региона, Краснодарского края и Республики Башкортостан.

Объем личных взносов граждан в ПДС увеличился вдвое, тогда как частота переводов средств накопительной пенсии в данную программу выросла на 10%.

Согласно статистике СберНПФ, за январь — март россияне открыли 1 млн ПДС-счетов, что на 18% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Наибольшую активность демонстрируют Москва и Московская область (12%), Краснодарский край (4%), а также Республика Башкортостан, Санкт-Петербург и Ростовская область (по 3%).

«Мы видим, что Кубань вошла в число регионов — лидеров по востребованности такого вида накоплений. Люди все больше заботятся о своем будущем»,— отметила Татьяна Чакалова, заместитель Управляющего Краснодарским отделением Сбербанка.

Согласно проведенному анализу СберНПФ, сберегатели направили 54 млрд рублей в долгосрочные сбережения. Из них 30 млрд рублей пришлось на личные взносы — новые деньги, на которые начисляют господдержку и налоговый вычет. Еще 24 млрд рублей составили заявленные к переводу средства накопительной пенсии.

«Молодежь 18–25 лет стала откладывать в три раза больше. С таким подходом потенциальный инвестиционный доход окажется выше. Напомню, что личные взносы в ПДС и доход от их инвестирования защищены Агентством по страхованию вкладов на сумму до 2,8 млн рублей. Сверх этого застрахованы переведенные средства накопительной пенсии и господдержка»,— прокомментировала Ольга Изюмова, генеральный директор СберНПФ.

Всего, по данным СберНПФ, 132 тысячи россиян подали заявления на перевод средств накопительной пенсии в долгосрочные сбережения. Это на 10% больше, чем в январе—марте 2025 года. Такой опцией чаще пользуются жители Москвы и Подмосковья (14%), Краснодарского края (4%), а также Республики Башкортостан, Свердловской и Нижегородской областей (по 3%).