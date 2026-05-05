Экс-вице-губернатора Кубани Власова подозревают в закупке некачественных БПЛА

В рамках расследования уголовных дел в отношении бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова и директора краевого департамента по делам казачества Александра Тарарыкина выявлены дополнительные эпизоды предполагаемых хищений бюджетных средств. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, речь идет о закупках беспилотных летательных аппаратов для нужд спецоперации у единственного поставщика по завышенной стоимости.

По версии следствия, поставки осуществлял предприниматель Роман Любименко, связанный с организацией автогонок в Краснодаре и общественной деятельностью в регионе. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сам он объявлен в розыск.

Следственные органы также проверяют возможное участие супруги господина Любименко, которая, как предполагается, могла выступать формальным участником схем, связанных с поставками комплектующих и последующей легализацией средств.

Предварительный размер ущерба оценивается примерно в 90 млн руб. Одновременно надзорные органы готовят антикоррупционный иск об обращении имущества фигурантов и их предполагаемых партнеров в доход государства.

Александр Власов был задержан в конце сентября 2025 года. Ему инкриминируются злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33 — ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по указанным статьям предусматривает до десяти лет лишения свободы.

