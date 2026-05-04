Краснодарскому краю списали 24 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам

Правительство России списало задолженность по бюджетным кредитам Краснодарскому краю на сумму свыше 24 млрд руб. Об этом сообщили в кабинете министров. В общей сложности в рамках решения о реструктуризации долгового бремени регионов было списано 114 млрд руб. задолженности 21 субъекту РФ.

Как уточняется, объем списания соотнесен с ранее осуществленными регионами расходами на реализацию инфраструктурных и социальных проектов, включая модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, а также докапитализацию фондов развития промышленности и финансирование национальных и инвестиционных проектов по развитию городов и муниципалитетов, в том числе в регионах Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны.

В правительстве отметили, что принятые меры направлены на снижение долговой нагрузки на бюджеты субъектов и создание условий для дальнейшего развития региональной экономики и повышения качества жизни населения.

