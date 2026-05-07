Дело о растрате 8 млрд рублей при строительстве Центра гимнастики в Сочи передано в суд

Уголовное дело о растрате и легализации более 8 млрд руб. при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи направлено в суд. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, расследование завершено в отношении группы бывших сотрудников ПАО «Газпром» и дочерних структур, а также представителей подрядных организаций. Им инкриминируются хищение средств в особо крупном размере и их последующая легализация (ст. 160 и 174.1 УК РФ).

Как отметили в МВД, в целях обеспечения возможного возмещения ущерба на имущество фигурантов наложен арест на сумму свыше 2,5 млрд руб. После утверждения обвинительного заключения дело направлено в суд.

Следствие полагает, что в период с 2016 по май 2019 года участники схемы создавали видимость выполнения работ при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр художественной гимнастики» в Сочи. Общий объем ущерба оценивается более чем в 8 млрд руб. Стоимость проекта в ценах 2017 года превышала 9 млрд руб.

В деле фигурируют 13 человек, включая руководителей ООО «Газпром инвестгазификация» и представителей подрядных организаций. Часть обвиняемых заключила досудебные соглашения о сотрудничестве и продолжает ознакомление с материалами дела. Несколько фигурантов объявлены в международный розыск, в отношении предполагаемого организатора заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что подрядчиком строительства выступало ООО «ГРСП “Магнит”», в отношении которого в 2022 году была введена процедура наблюдения, а в 2023 году открыто конкурсное производство. Над проектом также работали ООО «Межрегионгаз технологии» и ООО «Планида».

