На реконструкцию Краснодарского водохранилища направят 5,3 млрд рублей

Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение «Центррегионводхоз» объявило конкурс на проведение работ по реконструкции Краснодарского водохранилища. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта составляет 5,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Подача заявок для участников завершится 18 мая 2026 года. Подрядчик должен будет выполнить реконструкцию, провести пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, а затем оформить полученные результаты согласно законодательным нормам.

Первый этап проекта предполагает проектно-изыскательские работы, которые необходимо завершить до 1 сентября 2027 года. Второй этап предусматривает строительно-монтажные работы, он должен быть окончен до 30 октября 2030 года.

Алина Зорина