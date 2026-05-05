Министром ГО и ЧС Кубани стал Станислав Камерный

Министром гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края назначен Станислав Камерный. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Станислав Камерный родился 23 октября 1992 года в Краснодаре. Он окончил Кубанский государственный университет, получив квалификацию инженера, а затем магистратуру в том же вузе по направлению «юриспруденция».

В период с 2019 по 2023 год он работал в министерстве ГО и ЧС края в отделе государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. С августа 2023 по июль 2024 года занимал должность заместителя начальника управления инженерной инфраструктуры ТЭК и ЖКХ в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

С июля 2024 года до момента назначения Станислав Камерный являлся заместителем министра ГО и ЧС края. В его компетенцию входили вопросы развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», а также построения и внедрения на территории Краснодарского края автоматизированных систем, предназначенных для обеспечения безопасности населения.

Алина Зорина