Минтранс планирует возобновить полеты на юг России с учетом корректировок

Возобновление авиарейсов на юг России с учетом корректировок расписания запланировано на 8 мая после 15:00. Об этом сообщили в Минтрансе России. Ведомство совместно с Росавиацией продолжает координировать вопросы выполнения рейсов в этом направлении.

До конца суток в аэропорты юга страны планируется выполнить 59 рейсов из Москвы, а также 158 рейсов из других регионов России. В настоящее время в продаже доступно достаточное количество мест на поезда ОАО «РЖД» в южном направлении. По данным Минтранса, на ближайшие даты в сообщении между Москвой и Сочи пассажирам предлагается более 6,4 тыс. мест, до Краснодара — около 9 тыс. мест, до Новороссийска — свыше 4,7 тыс. мест, до Минеральных Вод — более 5,5 тыс. мест, до Самары — почти 9,7 тыс. мест, до Саратова — более 7,3 тыс. мест.

Минтранс отмечает, что при наличии технических возможностей РЖД оперативно увеличит количество вагонов в составах. Также с 10 мая будут назначены дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани, Волгограда (через Саратов).

Ранее сообщалось, что работа аэропортов юга России приостановлена до 12 мая. Однако Росавиация может сократить срок действия этого документа. Решение будет принято после завершения анализа технологических возможностей инфраструктуры управления воздушным движением специалистами Госкорпорации по организации воздушного движения.

Работа приостановлена в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

Алина Зорина