«Игры в Москве и Мюнхене шли одна за другой»

«Пари Сен-Жермен» вышел в финал Лиги чемпионов. Ответная полуфинальная встреча ПСЖ и «Баварии» в Мюнхене завершилась вничью (1:1), но в первой игре французский клуб взял верх (5:4). Теперь в финале турнира парижане сойдутся с лондонским «Арсеналом».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Martin Meissner / AP Фото: Martin Meissner / AP

Так вышло, что болельщики получили возможность еще раз сравнить российский футбол топ-уровня с европейским. Сразу две супер игры в Москве и Мюнхене шли по времени одна за другой. У нас в Кубке сошлись «Спартак» и ЦСКА, а затем в Германии прошла ответная полуфинальная встреча Лиги чемпионов, в которой «Бавария» сыграла с ПСЖ. И стоит сказать, что шоу в Тушине даже на таком фоне смотрелось достойно. Яркие перформансы, полные трибуны, на которых, кстати, собралось почти 40 тыс. человек. Так что когда красно-белые забили гол, шумовое оформление было на уровне.

В итоге «Спартак» выиграл с минимальным счетом — 1:0 — и вышел в суперфинал Кубка России. Но что касается уровня футбола, то, конечно, сравниться с такими монстрами, как «Бавария» и ПСЖ, наши клубы пока не могут. Футбол, который показывают эти команды, даже если забивают не много, можно смотреть вечно.

Скорости, импровизация в атаке, инопланетное индивидуальное мастерство — все это было и в Мюнхене, хотя в этот раз получилось не так результативно, как в Париже 28 апреля, где было забито девять мячей. Зато без неожиданностей не обошлось. Букмекеры и большинство экспертов считали фаворитом «Баварию». Но словно холодный душ на первых минутах матча хозяева получили мяч в свои ворота.

После этого гола преимущество парижан по сумме двух матчей стало уже два мяча. А у «Баварии» долгое время в атаке ничего не получалось. Стоит отметить блестящую игру российского голкипера Матвея Сафонова, который совершил несколько эффектных сэйвов, и, конечно, уровень Хвичи Кварацхелии. Полузащитник провел еще один классный матч и вполне возможно будет среди претендентов на «Золотой мяч».

В итоге «Бавария» сравняла счет на последних секундах игры, но это уже ничего не решало. Ничья 1:1 вышла и по итогам двух матчей — ПСЖ в финале Лиги чемпионов. А главный тренер парижан Луис Энрике ответил всем критикам, которые считали, что на «Парк де Пренс» его команда пропустила слишком много. Впрочем, мудрость наставника можно использовать не только в футболе:

«Существует много разных мнений, но я не думаю, что нужно уважать каждое. Если это дерьмовое мнение, его уважать необязательно».

Финал Лиги чемпионов, где сойдутся «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Арсенал», состоится 30 мая в Будапеште. Ну а сегодня футбольный марафон продолжат полуфиналы Лиги Европы и Лиги Конференций. Но самое главное — станет известен второй участник суперфинала Кубка России. Эту путевку в 20:30 мск начнут разыгрывать «Краснодар» и московское «Динамо».

Владимир Осипов