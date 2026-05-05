5 мая в Лиге чемпионов определится первый финалист. 29 апреля в Мадриде «Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью (1:1). 5 мая состоится ответная встреча в Лондоне. Кроме Лиги чемпионов, на этой неделе поклонников футбола ждет целая серия матчей с приставкой «топ» — как на самом высоком европейском уровне, так и внутри страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paul Childs / Reuters Фото: Paul Childs / Reuters

Конечно же, в Лондоне букмекеры считают канониров явными фаворитами. Немало прогнозов о низкой результативности этой встречи, что неудивительно: пока команды забивали друг другу только с пенальти. Но если с небольшим количеством голов в этой игре почти все согласны, то ответ на вопрос «Кто пойдет дальше?» не так уж однозначен, считает эксперт рейтинга букмекеров Александр Вишневский:

«Когда первый матч Лиги чемпионов играется в среду, а ответный — уже через шесть дней, во вторник, и при этом параллельно нельзя забивать на чемпионат, где тоже надо решать важные турнирные задачи (что как раз делает "Арсенал"), это очень большая нагрузка на футболистов. У "Атлетико" должно быть преимущество в свежести. И мне кажется, что мадридская команда несколько недооценена».

После такого разогрева 6 мая будет сыграно сразу два матча, которые, что называется, обязательны к просмотру. Сначала в 20:00 стартует дерби в рамках Кубка России «Спартак» — ЦСКА. Команды будут решать, кто из них сыграет в суперфинале. Причем за два дня до этой игры, 4 мая, с поста главного тренера армейцев уволили Фабио Челестини. Так что красно-белые — явные фавориты противостояния, хотя футбольный эксперт Олег Корнаухов, который сам играл за ЦСКА, считает, что встряска перед важной игрой может серьезно помочь красно-синим:

«Не так уж, может быть, и важно, кто будет в тренерском штабе — просто нужна эта сама встряска, чтобы футболисты высокого уровня вышли на матч со "Спартаком" как на главный матч в своей жизни в этом сезоне. Самые главные матчи, бывает, выигрываются вопреки всему».

А сразу после противостояния «Спартак» — ЦСКА в 22:00 нас ждет еще один эмоционально-голевой фейерверк. Ведь в рамках полуфинала Лиги чемпионов в Мюнхене сойдутся «Бавария» и «Пари Сен-Жермен». 28 апреля эти команды подарили болельщикам матч мечты, в котором было забито девять мячей. Парижане проиграли с нереальным счетом — 5:4. Что будет в ответной встрече, сложно себе представить. Кто выйдет в финал главного клубного турнира Европы, не знают даже букмекеры. С их точки зрения, шансы абсолютно равны. Но у «Баварии» все-таки есть преимущество, считает футбольный аналитик Константин Клещев:

«ПСЖ здорово накатил на финиш, но отсутствие Ашрафа Хакими может сказаться. Скажется и то, что "Бавария" испытывает полную уверенность в своих силах — клуб забивал по четыре гола в последних пяти матчах. Хотя иногда это кажется просто абсурдом: что команды такого уровня забивают друг другу по 4-5 голов. Но тем не менее, такие сегодня ПСЖ и "Бавария" — и это делает их просто невероятно привлекательными».

7 мая эмоции чуть схлынут, но менее интересно от этого не станет. В 20:30 стартует матч Кубка России «Краснодар» — «Динамо» Москва. Здесь также определится участник суперфинала. Причем южане, которые борются в РПЛ за чемпионство, беречь силы в Кубке не собираются. Главный тренер команды Мурад Мусаев открыто говорит, что на игру выйдет основной состав:

«Мы играем дома. Шансы — 50 на 50. Я думаю, нужно выпускать сильнейший состав. В принципе, четырех дней хватит, чтобы восстановиться. И не надо думать: вот сейчас есть Кубок — это самый важный матч сезона для нас. Сделаем все, что в наших силах, чтобы пройти».

После этого, если, конечно, останутся силы воспринимать футбол, можно будет посмотреть один из полуфиналов Лиги Европы или Лиги конференций. А уже 10 мая, после праздника Победы, стартует 29-й тур РПЛ, где вполне может определиться чемпион России.

Владимир Осипов