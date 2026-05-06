Лондонский «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов впервые за 20 лет. Британская команда на своем поле обыграла в ответном полуфинальном матче мадридский «Атлетико» — 1:0. Первая встреча в Испании завершилась вничью (1:1). Единственный раз канониры выступали в финале самого престижного клубного турнира Европы в 2006 году, когда уступили «Барселоне».

В последнее время претензий к «Арсеналу» было много. Говорили о слишком уж прагматичном оборонительном футболе, о том, что игрокам не хватает огня. Но в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Атлетико» канониры доказали, что могут играть ярко и эмоционально. Хотя с голами все равно было не густо. Ведь «Атлетико» в первом тайме больше думал об обороне и даже в створ ворот соперника ни разу не ударил, хотя попытки зайти в штрафную были. Но «Арсенал» играл увереннее, и в концовке тайма ошибка вратаря мадридцев Яна Облака запустила цепочку событий, которая все-таки завершилась голом.

Во втором тайме болельщики, конечно, увидели совсем другой «Атлетико». Главный тренер команды Диего Симеоне, знатный мотиватор, явно выдал в перерыве несколько эмоциональных тирад. И его подопечные попытались искать счастья в атаке, но для того, чтобы забить этому «Арсеналу», эмоций недостаточно. К тому же немецкий арбитр Даниэль Зиберт давал играть, и порой не реагировал даже на довольно жесткие стыки. В том числе в штрафной площади, так что в этот раз обошлось без пенальти.

Финальный свисток в итоге зафиксировал победу «Арсенала» с минимальным счетом — 1:0. Канониры вышли в финал Лиги чемпионов и получили возможность выиграть этот турнир впервые в своей истории. И даже несмотря на тот факт, что соперником британской команды будет либо «Бавария», либо ПСЖ, шансы «Арсенала» взять титул велики, уверен футбольный аналитик Константин Клещев:

«Несмотря на всю красоту "Баварии" и ПСЖ, я бы поставил на "Арсенал". Уж очень нацелен на результат в этом году английский клуб. И эта нацеленность — главное, что необходимо в решающих матчах».

С кем сыграет «Арсенал» в финале Лиги чемпионов, мы узнаем 6 мая после того, как ответную встречу 1/2 финала проведут «Бавария» и «Пари Сен-Жермен». Первый матч этих команд уже вошел в историю как самый результативный в плей-офф. Во Франции ПСЖ выиграл со счетом 5:4. Сегодня в Мюнхене на повторение этого голевого хит-парада вряд ли стоит рассчитывать, но без забитых мячей точно не обойдется, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:

«Нет, такого тенниса мы не ждем. Я думаю, будут сделаны определенные выводы. Я бы сказал, что 70 на 30 — ставки в пользу "Пари Сен-Жермен". Я думаю, что забитые мячи будут и в те, и в другие ворота. Я поставил бы где-то на 3:2».

Ну а на разогреве полуфинала Лиги чемпионов сегодня выступит отечественный футбол. Хотя по эмоциям и ожиданиям встреча «Спартак» — ЦСКА в Кубке России вполне может поспорить с любым, даже самым крутым европейским противостоянием. Так что в 20:00 смотрим дерби «Спартак» — ЦСКА на «Матч ТВ», а потом в 22:00 на «Окко» покажут полуфинал Лиги чемпионов: «Бавария» — ПСЖ.

Владимир Осипов