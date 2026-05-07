Свердловские власти объявили режим беспилотной опасности

В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. Как сообщил в своем канале в мессенджере Max глава региона Денис Паслер, в целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Режим опасности атаки БПЛА на Среднем Урале на прошлой неделе вводился четыре раза. На этой неделе аналогичный режим объявлялся в понедельник — он действовал три часа, а ночью 5 мая был введен режим ракетной опасности.

Ирина Пичурина

