Режим опасности атаки БПЛА в Свердловской области отменен

Губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил отбой опасности атаки дронов на территории региона. Соответствующее сообщение он разместил в своих социальных сетях.

Сегодня режим беспилотной опасности на Среднем Урале был введен в 9:00 — он действовал три часа. Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге в этот раз не стали закрывать. Режим также вводили в Пермском крае и Челябинской области.

На прошлой неделе режим опасности атаки БПЛА в Свердловской области объявлялся четыре раза: 29 апреля ограничения действовали 4 часа 30 минут, 30 апреля — 39 минут утром и 1 час 18 минут днем, 2 мая — 2 часа 37 минут. При этом 25 апреля Екатеринбург впервые подвергся атаке беспилотника: БПЛА врезался в жилой дом в центре города и повредил 44 квартиры, девять человек обратились за медицинской помощью.

Ирина Пичурина