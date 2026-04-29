Свердловские власти объяснили, что делать при режиме «Беспилотная опасность»

Антитеррористическая комиссия в Свердловской области объяснила, какие действия нужно предпринимать при объявлении в регионе режима «Беспилотная опасность». По данным Telegram-канала «Антитеррор Урал», были разработаны простые правила, как следует действовать.

Если вы заметили в небе дрон/БПЛА

При обнаружении в небе дрона антитеррористическая комиссия просит свердловчан сообщить об этом в экстренные службы, позвонив по номеру 112. Необходимо будет представиться, рассказать, где был замечен дрон и как он себя ведет, а также какой звук издает: жужжит, похож на звук газонокосилки или мопеда. Допустимо также передать данные через мобильное приложение «Радар.НФ».

Если произошла атака БПЛА

Если атака уже произошла и вы находитесь в здании, то свердловские власти просят не использовать телефон и GPS, отойти от окон, спуститься на нижние этажи или в паркинг по лестнице и не пользоваться лифтом. Также можно укрыться между несущими стенами, например, в ванной или коридоре.

Если во время атаки вы оказались на улице или в транспорте, то лучше выйти из автобуса или машины. «По возможности бегите зигзагами — в этом случае оператору будет трудно навести на вас беспилотник»,— поясняется в памятке «Антитеррор Урал».

Если беспилотник находится в непосредственной близости, людям рекомендуется укрыться в капитальных зданиях с бетонными стенами, подвалах или убежищах. При отсутствии строений следует спрятаться за деревьями или в густом кустарнике либо лечь на землю и закрыть голову руками. Также надо избегать скопления людей.

Если БПЛА сбрасывает снаряды

Если укрыться не удалось, то нужно стараться не терять беспилотник из вида. При сбросе боеприпасов следует отбежать на 5-7 шагов в сторону, спрятаться, лечь на землю. В антитеррористической комиссии напоминают, что у летательного аппарата может быть несколько снарядов, поэтому после первого взрыва может произойти еще один, и нужно встать и отбежать. Следует менять свое направление.

Власти просят не поддаваться панике и не верить фейкам. А также напоминают об административной и уголовной ответственности за распространение недостоверной и ложной информации.