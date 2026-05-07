Над Черным и Азовским морями за ночь перехватили беспилотники

В ночь на 7 мая силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты над рядом российских регионов, включая Краснодарский край и Республику Адыгея, а также над акваториями Черного, Азовского и Каспийского морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, дежурные средства ПВО работали в период с 21:00 6 мая до 07:00 7 мая. За это время было уничтожено и перехвачено 347 беспилотников самолетного типа. Атаки фиксировались сразу над несколькими субъектами страны.

Согласно информации Минобороны, беспилотники были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Адыгеей, Калмыкией и Крымом. Кроме того, системы ПВО работали над акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей.

На территории Краснодарского края продолжает действовать режим беспилотной опасности. В ряде муниципалитетов сохраняются меры повышенной готовности. Утром 7 мая в Сочи были включены сирены оповещения. Жителей и гостей курорта предупредили о сохраняющейся угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

Также сохраняются ограничения в работе ряда аэропортов Краснодарского края. Временные меры введены в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика. Ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов на фоне действующего режима беспилотной опасности.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на съемку и распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также сведений о расположении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. За нарушение установленных ограничений предусмотрены административные штрафы. Максимальный размер санкций достигает 300 тыс. руб.

Жителям региона напоминают, что при обнаружении обломков беспилотников запрещено приближаться к ним. О подобных находках необходимо сообщать по номеру 112.

Мария Удовик