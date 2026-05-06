Кавказский инвестиционный форум собрал 5 тысяч участников в Минводах

Кавказский инвестиционный форум (КИФ), проходивший в Минеральных Водах, стал значимым событием для делового сообщества региона. Более 5 тысяч участников из 30 стран, включая такие государства, как Бахрейн, Зимбабве, Катар, КНДР, ОАЭ, Перу, Сербия, Эритрея и ЮАР, собрались для обсуждения перспектив инвестиций и развития бизнеса в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщили в региональном минэкономразвития.

На форуме присутствовали около 1,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства и молодых специалистов, что подчеркивает интерес к новым возможностям в регионе. Представители 600 компаний также приняли участие в мероприятиях, что свидетельствует о высоком уровне вовлеченности бизнеса в диалог о развитии экономики.

Ставропольский край подписал 9 соглашений на общую сумму 126 млрд руб., которые создадут 4,2 тыс. новых рабочих мест. Это важный шаг для региона, который стремится улучшить экономическую ситуацию и привлечь дополнительные инвестиции. Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин отметил, что реализация прорывных проектов уже позволила создать 21 тыс. новых рабочих мест, и работа в этом направлении продолжится.

Форум также стал площадкой для укрепления межрегиональных связей. Ставрополье и Чеченская Республика договорились о совместных усилиях по расширению возможностей для бизнес-сообщества. Участники форума обсудили инициативы по улучшению поддержки предпринимателей в режиме «одного окна», что должно упростить взаимодействие бизнеса с государственными структурами.

Председатель Правительства России ознакомился с потенциалом Ставрополья и поддержал новые инициативы, которые будут реализованы с государственной помощью. Важным аспектом обсуждения стали точки роста экономики региона, которые необходимо развивать для достижения устойчивого роста.

Кавказский инвестиционный форум стал не только важным событием для Ставрополья, но и значимой вехой в укреплении международного сотрудничества и привлечении инвестиций в российские регионы. Успех мероприятия подчеркивает растущий интерес к Кавказу как к перспективной площадке для бизнеса и инвестиций.

Станислав Маслаков