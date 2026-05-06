Астраханцы отказываются платить месячную сумму за неделю отопления в апреле

Жителям Астрахани выставили счет за отопление за весь апрель без перерасчета, несмотря на то, что сезон завершился 7-го числа. сезон в Астрахани завершился 7 апреля. Об этом сообщил депутат облдумы Евгений Дунаев в своем Telegram-канале.

Астраханцы не согласны с цифрами в квитанциях. Жители дома №33 на ул. Ветошникова (мкр. Завод им. 10-летия Октября) совместно с депутатами и активистом собрали более 100 подписей под коллективным обращением против оплаты неоказанных услуг.

Напомним, изначально мэр Астрахани Игорь Редькин подписал завершить отопительный сезон 15 апреля якобы из-за похолодания. Однако в конце марта было решено прекратить подачу тепла в дома 7 апреля, поскольку уже ожидалась благоприятная погода.

Согласно бухгалтерской отчетности, 2025 год ресурсоснабжающие организации завершили в убытке. Чистый убыток МУП «Коммунэнерго» утроился, достигнув 92 млн руб. при выручке 558 млн руб. «Астраханьэнерго» при обороте 8 млрд руб. понесло убытки в 1,2 млрд руб. У «Астраханских тепловых сетей» (АТС) при выручке 2,7 млрд руб. убыток достиг 697 млн руб. «Теплоресурс» 2025 год завершил с оборотом 208 млн руб. и убытками в 120 млн руб.

Нина Шевченко