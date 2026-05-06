Опубликован график движения общественного транспорта на 9 Мая в Петербурге

Жителям Санкт-Петербурга рассказали, как будет работать общественный транспорт в праздничные выходные. График опубликовала пресс-служба городского комитета по транспорту.

Наземный транспорт с 9 по 11 мая будет работать по расписанию воскресенья

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Наземный транспорт с 9 по 11 мая будет работать по расписанию воскресенья

Так, городской наземный транспорт с 9 по 11 мая будет работать по расписанию воскресенья. Петербургский метрополитен 9 мая продолжит работу по графику рабочего дня, 10 мая — по графику субботы, 11 мая — по графику воскресенья.

Пригородные электропоезда 8 мая будут следовать по расписанию пятницы. 9 и 10 мая — по графику субботы, 11 мая — по воскресному расписанию.

Подробнее с маршрутами и расписанием можно ознакомиться на официальном портале общественного транспорта Санкт-Петербурга. Актуальную информацию по движению электропоездов можно найти на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Карина Дроздецкая