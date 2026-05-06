Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Песня о девушке, тоскующей о бойце с дальнего пограничья, была, по-нашему говоря, эстрадным хитом. Поэт Михаил Исаковский и композитор Матвей Блантер написали ее в 1938-м. Первой «Катюшу» спела на сцене солистка Государственного джаз-оркестра Татьяна Батищева, и восторженная публика трижды вызывала ее на бис. Через год вышла пластинка, и вскоре песню знал примерно каждый гражданин СССР. А во время Второй мировой войны «Катюша» завоевала сражающуюся Европу. Она была гимном греческого сопротивления, ее пели итальянские подпольщики, а болгарские партизаны по мелодии «Катюши» опознавали своих.

После войны «Катюша» разошлась по миру еще шире, собственно, версии песни с оригинальным или переведенным текстом появились в десятках стран. Но особенно Катюшу полюбили в Китае. Здесь ее считают своей, народной. По слухам, первая маршевая версия «Катюши» появилась именно здесь. В России тоже без «Катюши» давно не обходится ни один крупный парад. Все-таки «русский с китайцем — братья навек».

Павел Шинский