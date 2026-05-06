Снижать уровень кортизола — гормона, который при затяжном стрессе незаметно подтачивает сердце, талию и способность противостоять простудам, — оказалось гораздо проще. Без дорогостоящих ретритов, медитаций и даже без внепланового отпуска. Очевидно, с помощью движения.

Масштабное исследование, опубликованное в Journal of Sport and Health Science, выстроило причинно-следственную цепочку. В течение года испытуемые занимались спортом. Нагрузка была средней — по 150 минут в неделю — ходьбы, легкого бега, велотренажера. Ученые измеряли стресс не по ощущениям, а по химии тела. Главным показателем как раз выступал кортизол. Сам по себе он не враг и считается гормоном выживания, который помогает организму реагировать на опасность и поддерживать базовые функции вроде давления, обмена веществ и иммунной регуляции.

Проблемы начинаются там, где случается перекос. При хронически высоком уровне кортизол влияет на сон, настроение, иммунитет и даже повышает риск болезней. И вот главный результат эксперимента: у людей, которые регулярно занимались аэробными упражнениями, уровень кортизола заметно снизился. Проще говоря, организм стал менее напряженным по умолчанию. Словно внутренний навигатор тревоги стал менее чувствительным. И здесь интересная мысль про само понимание стресса.

Обычно мы думаем: сначала я успокоюсь, разберусь с задачами на работе, а потом начну бегать, запишусь на танцы и куплю велосипед. А исследование предлагает включить обратную логику: двигайся — и тело само начнет расслабляться. И не нужен героизм, марафоны и изнуряющие тренировки. Речь скорее о той самой скучной дисциплине, которая на длинной дистанции дает эффект сильнее любых ретритов.

Анна Кулецкая