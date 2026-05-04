«Неоднозначного судейского решения может быть достаточно»

После 28-го тура первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». Южане на выезде обыграли «Акрон» с минимальным счетом 1:0. «Зенит» после победы над ЦСКА (3:1) идет вторым и отстает от лидера на одно очко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Злата Машницкая / ФК «Акрон» Фото: Злата Машницкая / ФК «Акрон»

Исход чемпионата России по футболу в текущем сезоне вполне могли решить судьи. В матче «Акрон» — «Краснодар», который проходил в Самаре, южане забили гол в ворота хозяев в начале второго тайма, но арбитр Евгений Буланов из Саранска отменил взятие ворот, усмотрев фол в атаке форварда «Краснодара» Джона Кордобы. Только вот на видеоповторах даже далеким от футбола людям было видно, что нарушения нет.

По столь вязкой и непростой игре «Краснодар» вполне мог больше и не забить, и тогда решение арбитра могло повлиять не только на исход этой встречи, но и на итоги чемпионской гонки. Но Джон Кордоба все-таки смог поразить ворота соперника снова. Эта победа снова сделала лидером «Краснодар», хотя «Зенит» отстает всего на одно очко, и любая ошибка может изменить соотношение сил. Причем, как показал 28-й тур, эту ошибку не обязательно совершают игроки или тренеры. Неоднозначного судейского решения тоже может быть достаточно.

Так что в оставшихся двух турах за работой арбитров стоит следить очень внимательно. К тому же там будет решаться не только судьба золотых медалей, но и будущее некоторых клубов. Например, «Сочи» встречается с «Зенитом» в Санкт-Петербурге и в случае победы может сохранить шансы остаться в РПЛ. Кажется, фантастика, но разве не выглядят сказочными три победы аутсайдера в четырех последних матчах? В том числе над ЦСКА и «Крыльями Советов».

Самарцы 1 мая одолели «Спартак» со счетом 2:1. В 28-м туре «Сочи» взял верх над «Оренбургом» — 3:1, а хет-трик сделал футболист, который до этого момента не совершил ни одного результативного действия, — Кирилл Кравцов. Тоже удивительный факт. В итоге Кравцов стал лучшим игроком матча. Правда, о предстоящей встрече с «Зенитом» он говорил очень сдержанно, что неудивительно, ведь Кирилл — воспитанник этой школы. Только вот в составе самого богатого клуба удержаться он не смог:

«В Петербурге будем биться. Да, для меня это особенная команда. Будем готовиться и посмотрим, что будет».

«Краснодару» 7 мая предстоит сыграть с московским «Динамо», причем дважды: сначала дома в рамках Кубка России, а потом в столице — уже в чемпионате. Стоит сказать, что в Кубке нас ждет еще одна встреча, которую сложно пропустить. В Тушине сойдутся «Спартак» и ЦСКА. Только вот армейцы подходят к дерби не в лучшей форме, и вопросов возникало больше не к игрокам, а к теперь уже бывшему наставнику красно-синих Фабио Челестини. 4 мая ЦСКА на своем официальном сайте объявил об увольнении его с должности.

«Спартак» и ЦСКА сыграют 6 мая, «Краснодар» и «Динамо» — 7 мая, а в выходные болельщиков ждет предпоследний тур РПЛ. Если и там не решится, кто станет чемпионом, «Краснодар» или «Зенит», то 17 мая мы точно узнаем команду, которая возьмет золотые медали в этом сезоне

Владимир Осипов