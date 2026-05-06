За обновление Преображенского парка в Екатеринбурге проголосовали 8 тыс. человек

Порядка 98 тыс. жителей Екатеринбурга сделали свой выбор в голосовании за объекты для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Из них более 8 тыс. проголосовали за Преображенский парк, сообщили в мэрии.

Ранее парк уже побеждал в выборах по благоустройству — за него проголосовали свыше 77 тыс. человек. В 2022 году он благодаря этому был обновлен, а сейчас для благоустройства предложен второй этап второй очереди парка. В случае победы там обустроят пешеходные зоны, яблоневый сад, пирс, фонтан и сцену на воде. Кроме того, накануне мэр Алексей Орлов официально присвоил пространству название «Преображенский парк» — ранее оно считалось «народным». Общая площадь территории составляет почти 50 га, что делает парк одним из крупнейших городских парков в России.

Для того, чтобы работы по обновлению победившей территории профинансировали из федерального бюджета, Екатеринбургу необходимо набрать еще около 192 тыс. голосов.

Выбор одной из 17 предложенных площадок доступен до 12 июня — отдать свой голос екатеринбуржцы могут на госуслугах. Две недели назад в голосовании лидировал бульвар по улице Культуры с более чем 2 тыс. голосов.

Ирина Пичурина