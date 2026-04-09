Екатеринбуржцы смогут проголосовать за благоустройство парков с 21 апреля

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил сроки проведения голосования за территории благоустройства по программе «Формирование современной городской среды» (ФКГС) нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили мэрии, жители города могут проголосовать с 21 апреля по 12 июня на госуслугах — пространство-победитель благоустроят в 2027 году.

На сегодняшний день уже определены кураторы и концепции благоустройства 17 участников голосования. В этот список вошли:

Преображенский парк (вторая очередь, второй этап);

Зеленая зона на бульваре Семихатова, вдоль дома №6;

Сквер у Драмтеатра (Театральная площадь от ул. Антона Валека до ул. Челюскинцев);

Сквер «Авета Тертеряна»;

Парк «Семь ключей»;

Сквер по улице Никонова за зданием ККТ «Космос»;

Основинский парк;

Бульвар по улице Мира (от ул. Первомайской до ул. Малышева);

Сквер по улице Амундсена (от ул. Волгоградской до ул. Академика Бардина);

Парк имени К.Е. Архипова;

Парк имени 50-летия Советской власти (Метеогорка), второй этап;

Сквер по улице Сажинской, дом №6;

Набережная реки Исети (от ул. Декабристов до ул. Белинского);

Бульвар по улице Культуры;

Сквер Дружбы народов;

Парк «Южный» в границах улиц Шварца и Фучика;

Парк имени Чкалова по ул. Патриса Лумумбы.

В прошлом году участок набережной рек Исети и Ольховки в Екатеринбурге стал победителем голосования за объект для благоустройства по программе ФКГС. Екатеринбург вошел в топ-3 городов по активности в выборах за благоустройство — жители города отправили 393 285 голосов.

Ирина Пичурина