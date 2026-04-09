Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Екатеринбуржцы смогут проголосовать за благоустройство парков с 21 апреля

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил сроки проведения голосования за территории благоустройства по программе «Формирование современной городской среды» (ФКГС) нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили мэрии, жители города могут проголосовать с 21 апреля по 12 июня на госуслугах — пространство-победитель благоустроят в 2027 году.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На сегодняшний день уже определены кураторы и концепции благоустройства 17 участников голосования. В этот список вошли:

  • Преображенский парк (вторая очередь, второй этап);
  • Зеленая зона на бульваре Семихатова, вдоль дома №6;
  • Сквер у Драмтеатра (Театральная площадь от ул. Антона Валека до ул. Челюскинцев);
  • Сквер «Авета Тертеряна»;
  • Парк «Семь ключей»;
  • Сквер по улице Никонова за зданием ККТ «Космос»;
  • Основинский парк;
  • Бульвар по улице Мира (от ул. Первомайской до ул. Малышева);
  • Сквер по улице Амундсена (от ул. Волгоградской до ул. Академика Бардина);
  • Парк имени К.Е. Архипова;
  • Парк имени 50-летия Советской власти (Метеогорка), второй этап;
  • Сквер по улице Сажинской, дом №6;
  • Набережная реки Исети (от ул. Декабристов до ул. Белинского);
  • Бульвар по улице Культуры;
  • Сквер Дружбы народов;
  • Парк «Южный» в границах улиц Шварца и Фучика;
  • Парк имени Чкалова по ул. Патриса Лумумбы.

В прошлом году участок набережной рек Исети и Ольховки в Екатеринбурге стал победителем голосования за объект для благоустройства по программе ФКГС. Екатеринбург вошел в топ-3 городов по активности в выборах за благоустройство — жители города отправили 393 285 голосов.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все