Екатеринбуржцы смогут проголосовать за благоустройство парков с 21 апреля
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил сроки проведения голосования за территории благоустройства по программе «Формирование современной городской среды» (ФКГС) нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили мэрии, жители города могут проголосовать с 21 апреля по 12 июня на госуслугах — пространство-победитель благоустроят в 2027 году.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
На сегодняшний день уже определены кураторы и концепции благоустройства 17 участников голосования. В этот список вошли:
- Преображенский парк (вторая очередь, второй этап);
- Зеленая зона на бульваре Семихатова, вдоль дома №6;
- Сквер у Драмтеатра (Театральная площадь от ул. Антона Валека до ул. Челюскинцев);
- Сквер «Авета Тертеряна»;
- Парк «Семь ключей»;
- Сквер по улице Никонова за зданием ККТ «Космос»;
- Основинский парк;
- Бульвар по улице Мира (от ул. Первомайской до ул. Малышева);
- Сквер по улице Амундсена (от ул. Волгоградской до ул. Академика Бардина);
- Парк имени К.Е. Архипова;
- Парк имени 50-летия Советской власти (Метеогорка), второй этап;
- Сквер по улице Сажинской, дом №6;
- Набережная реки Исети (от ул. Декабристов до ул. Белинского);
- Бульвар по улице Культуры;
- Сквер Дружбы народов;
- Парк «Южный» в границах улиц Шварца и Фучика;
- Парк имени Чкалова по ул. Патриса Лумумбы.
В прошлом году участок набережной рек Исети и Ольховки в Екатеринбурге стал победителем голосования за объект для благоустройства по программе ФКГС. Екатеринбург вошел в топ-3 городов по активности в выборах за благоустройство — жители города отправили 393 285 голосов.