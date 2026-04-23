Свыше 13 тыс. екатеринбуржцев проголосовали за объекты благоустройства за сутки

Более 13 тыс. жителей Екатеринбурга проголосовали за территории для благоустройства в 2027 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» за первые сутки со старта голосования, сообщили в городской администрации.

В данный момент лидирует бульвар по улице Культуры с более чем 2 тыс. голосов, на втором месте парк «Семь ключей» с почти 1,9 тыс. голосов, замыкает тройку сквер у Драмтеатра с 1,4 тыс. голосов.

Выбор одной из 17 предложенных площадок доступен до 12 июня — отдать свой голос екатеринбуржцы могут на госуслугах. Всего в Свердловской области вынесен на голосование 171 проект в 56 муниципалитетах.

