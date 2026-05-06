Россия участвует в превью Венецианской биеннале

На 61-й Венецианской художественной биеннале, богатой в этот раз на скандалы, заработал русский павильон. После двух пропусков — в 2022 и 2024 годах — делегация от России все же прибыла в Венецию. Но при этом в силу обстоятельств выбрала ограниченную форму участия.

Акцент решили сделать не на современном искусстве, а на аудиовизуальном действе, посвященном диалогу традиций и культур. Коллективный исполнительский проект «Дерево укоренено в небе» создавался силами музыкантов, поэтов и философов из России, стран Африки и Латинской Америки. Среди приглашенных — а их число достигает нескольких десятков — ансамбль «Толока», диджеи JLZ (Бразилия) и Diaki (Мали), музыкальный проект Atosigado Оскара Ортеги (Мексика), аудиовизуальный художник Jaijiu (Аргентина).

Но увидеть плоды их трудов вживую смогут лишь приглашенные гости превью. По традиции Венецианская биеннале сначала принимает профессиональных зрителей — журналистов и деятелей культуры — и лишь потом открывается для широкой публики. В этом году «массовое» открытие состоится 9 мая, когда доступа в российский павильон уже не будет, а артисты, соответственно, уже покинут площадку.

Впрочем, их выступления обещают задокументировать. Затем эти видео, как объяснил в интервью “Ъ” спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, будут показывать на специально установленном экране.

Впрочем, даже компромиссная форма участия России вызвала скандал. Так, Еврокомиссия лишила Венецианскую биеннале гранта в размере €2 млн. 22 апреля жюри объявило, что из претендентов на главный приз биеннале — «Золотого льва» — исключены проекты стран, «лидеры которых обвиняются Международным уголовным судом (МУС) в преступлениях против человечности» (по всей видимости, речь идет о России и Израиле). А 30 апреля жюри целиком подало в отставку. В итоге определять лучший национальный павильон и лучшего участника будут зрительским голосованием — победителям в ноябре вручат «Народных львов».

Биеннале, вероятно, продолжат сотрясать скандалы, поскольку «русское участие» не ограничится национальным павильоном. Так, на 6 мая в рамках публичных лекций, посвященных темам «Разногласий и мира», запланировано выступление режиссера Александра Сокурова.

