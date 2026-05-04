Магнитогорский завод сертифицировал стальные канаты для рыболовных судов

На Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ» прошла обязательная сертификация стальных канатов для рыбопромышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Проверка подтвердила полное соответствие изделий государственным стандартам безопасности и качества. Канаты будут использовать в кошельковых неводах, они рассчитаны на серьезные нагрузки и работу в морской воде. На упаковку этих товаров и в документы к ним начнут наносить специальный знак соответствия.