Женщинам-волонтерам запретили убирать мазут на пляжах Туапсе

Администрация Туапсе и краевое управление МЧС не разрешили женщинам-волонтерам заниматься уборкой нефтепродуктов на береговой линии. Об этом сообщает корреспондент «Ъ», присутствовавший при разговоре чиновников с волонтерами.

Волонтеры во время уборки нефтепродуктов с прибрежной территории в Туапсе Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов
Последствия разлива нефтепродуктов после атак украинских БПЛА Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Запрет был объяснен «заботой о репродуктивном здоровье женщин». По словам корреспондента «Ъ», позже это требование было еще раз озвучено на собрании волонтеров — к нему попросили отнестись «с пониманием». Некоторые волонтерки, по словам корреспондента «Ъ», ответили, что «сами будут решать, что им делать со своим репродуктивным здоровьем».

В апреле Туапсе неоднократно подвергался налетам БПЛА. В результате падения обломков произошли возгорания на территории морского терминала и НПЗ, а также разлив нефтепродуктов. В настоящий момент пожары полностью ликвидированы. На территории Туапсинского муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Александр Черных