Более миллиарда рублей похитили мошенники у свердловчан с начала года

В Свердловской области ущерб от действий мошенников в первом квартале 2026 года составил более 1 млрд руб., что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

При этом сотрудникам свердловской полиции с начала 2026 года удалось сократить на 28,8% число преступлений, связанных с хищением денег с банковских карт, и на 34,3% — количество фактов мошенничества. Однако, по словам полковника Горелых, злоумышленники продолжают придумывать новые схемы обмана и совершенствовать уже известные. Одним из новых способов обмана стали аферы при покупке автомобилей из-за рубежа через интернет.

«Приведу совсем свежий пример из Березовского, где в "лапы" аферистов угодил рабочий местного ремонтно-механического завода. Мужчина с помощью сайта сомнительного происхождения во всемирной паутине решил приобрести за кордоном Volkswagen за 1,6 млн руб. На него тут же вышли не менее сомнительные личности, заверив, что нужную иномарку быстро доставят из Кореи автовозом, нужно лишь перевести на определенный счет нужную сумму»,— рассказал Валерий Горелых.

В итоге потерпевший перевел деньги, но автомобиль так и не получил. По факту произошедшего полиция сейчас проводит проверку, добавил полковник Горелых.

«Тем, кто решил взять машину не в салоне, чтобы не оказаться, как в выше описанной истории, опасно соблазняться заманчивой стоимостью. Одним из надежных и проверенных способов купить себе подержанный автомобиль, по мнению специалистов сыскного дела, — пользоваться зарекомендовавшими и известными торговыми площадками»,— резюмировал Валерий Горелых.

Полина Бабинцева