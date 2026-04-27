У самого Черного моря

Компания «Стройпанелькомплект» начала строительство курортного жилого комплекса в Скадовске (Херсонская область). В состав ЖК войдут 11 многоквартирных домов с бассейнами, а общая площадь застройки составит 130 тыс. кв. м. В компании рассчитывают, что основными покупателями квартир станут инвесторы из других субъектов страны. Это первый случай, когда пермские девелоперы выходят на рынки новых регионов. Эксперты считают, что, несмотря на определенные риски, перспектива реализации проекта есть.



Пермское АО «Стройпанелькомплект» приступило к строительству жилого комплекса в Скадовске Херсонской области. Как рассказали «Ъ-Прикамье» в компании, ЖК «Соль» будет состоять из 11 жилых секций — многоквартирных домов курортного типа с бассейнами. Общая площадь застройки составит около 130 тыс. кв. м. Проект реализует ООО «Новис» (владеет 14,99% долями СПК) под управлением СЗ «Сольград». Объем инвестиций составит 22–23 млрд руб. Сроки завершения строительства в компании не уточнили.

В СПК пояснили, что Скадовск входит в план создания туристического кластера нового для России региона. Так, среди прочего, в городе планируют восстановить аэропорт, морской порт и прочую транспортную инфраструктуру. Это, как ожидают в компании, качественно скажется на привлечении туристов. «По нашим предположениям, покупка квартир будет рассматриваться потенциальным клиентом в качестве инвестиции. Курортный тип жилья предполагает формат, когда люди из других регионов приезжают на побережье отдыхать или зимовать либо сдают актив в аренду»,— рассказали в компании. В СПК добавили также, что проект будет реализован с поддержкой государства. Среди прочего на территории будет построена социальная инфраструктура.

Предприятие «Стройпанелькомплект» работает на пермском строительном рынке более 60 лет. Одноименное АО было зарегистрировано в 2002 году и контролируется Виктором Суетиным. Группа компаний СПК входит в топ-3 застройщиков Пермского края по введенному в эксплуатацию жилью по итогам 2025 года. Текущий объем строительства компании в краевой столице и Пермском районе составляет примерно 111 тыс. кв. м. Выручка одноименного АО в 2025 году составила 4 млрд руб., чистая прибыль — 326 млн руб.

После подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России там почти сразу развернулась масштабная реконструкция и строительство жилых домов. Как ранее сообщал „Ъ“, с 2022 года рынок недвижимости в новых территориях вырос в шесть раз и к 2025 году достиг 26,8 млрд руб. Сейчас в этих регионах возводится более 1 млн кв. м нового жилья. По данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», строительство жилья там ведется силами 37 девелоперов. В апреле этого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на 2026 год запланирован ввод 227 тыс. кв. м жилья, из которых 116 тыс. кв. м — многоквартирные дома. Всего под застройку подготовлено 53 земельных участка общей площадью более 1 тыс. га.

В декабре 2025 года правительство Херсонской области утвердило госпрограмму развития туризма в регионе на 2025–2030 годы. Как указано в документе, сейчас местная сфера туризма и гостеприимства находится на «начальном этапе своего становления», а текущее состояние отрасли «определяется низкой стартовой базой» — туристической поток оценивается на уровне 50 тыс. человек в год. При этом, по мнению авторов программы, регион располагает уникальными предпосылками для будущего роста, включая природно-рекреационный потенциал, развитый агропромышленный сектор и историко-культурное наследие. Ожидается, что результатом реализации программы станет увеличение туристического потока, развитие соответствующей инфраструктуры, увеличение доли туристической сферы в валовом региональном продукте, а также укрепление кадровой базы и формирование бренда Херсонской области.

Стоит отметить, что пермские предприниматели не впервые интересуются развитием бизнеса в новых регионах. Так, в сентябре прошлого года владелец пермского агрохолдинга «Антар» Александр Кириленко учредил сразу три компании в Мелитополе Запорожской области — ООО «Таврида», ООО «Таврида-Агро» и ООО «Море». Его бизнес-партнером в проектах выступает бывший министр сельского хозяйства Прикамья Павел Носков. Как тогда пояснил «Ъ-Прикамье» гос­подин Носков, компании будут заниматься реализацией инвестпроектов в сфере туризма и АПК. Объем инвестиций на первоначальном этапе составит не менее 500 млн руб.

Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин считает, что существуют определенные риски строительства курортного жилья в Скадовске, так как город пока малоизвестен среди туристов и потенциальных инвесторов по сравнению с другими курортами на Черноморье, например с Сочи или Ялтой. «Тем не менее нельзя сказать, что проект невозможен или бесперспективен. Несмотря на то что пока в новых территориях затруднена логистика, через определенный промежуток времени соответствующая инфраструктура будет налажена. В данном случае стоит уделить особое внимание рекламной кампании объекта, чтобы сделать локацию более узнаваемой и привлекательной для покупателей»,— говорит господин Занин. Оценить объем запланированных застройщиком инвестиций в проект эксперт затруднился, отметив, что крупных вложений могут потребовать развлекательные и досуговые объекты.

Гендиректор «Орсо-групп» Михаил Бесфамильный отметил, что строительство курортных домов имеет «особую специфику» и, как правило, рассчитано на инвесторов, покупающих жилье для сдачи в аренду. Вместе с этим, по словам эксперта, сейчас в связи с экономической ситуацией спрос на такие объекты может быть несколько снижен. Господин Бесфамильный предположил, что себестоимость строительно-монтажных работ и благоустройство находится на том же уровне, что и в Перми.

Анастасия Леонтьева