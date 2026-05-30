«ВТО можно назвать призраком»
Анастасия Прикладова
Доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова, к. э. н.
ВТО можно назвать призраком системы регулирования международной торговли ввиду ее несостоятельности в недопущении безосновательного применения ограничительных мер и, следовательно, в противодействии торговым войнам.
Восстановление статуса организации представляется маловероятным. Изначально ВТО была инструментом развитых стран во главе с США для продвижения своих товаров на другие рынки.
Первый надлом произошел, когда Китай воспользовался этим инструментом для расширения доступа для своей продукции на иностранные рынки.
В этот момент ВТО начала работать не только и не столько в интересах Запада.
Эффект усилился на фоне укрепления экономик развивающихся государств. Поскольку ВТО выстроена так, чтобы отвечать интересам прежде всего США, то при отсутствии заинтересованности с их стороны полноценная работа ВТО, в частности механизма урегулирования споров, не возобновится. Так что пока остается наблюдать за продолжающимся закатом ВТО. В ближайшие пять—десять лет мы с большой долей вероятности можем оказаться свидетелями развала организации.
Если многосторонняя торговая система будет основываться на принципах либерализации торговли, то всегда будут возникать конфликты с национальными интересами — в особенности у стран с меньшими конкурентными преимуществами. То есть чем слабее влияние государства в мире, тем больше количество уступок и компромиссов, на которые оно вынуждено идти. С другой стороны, если отказаться от принципа либерализации торговли и допустить ограниченный протекционизм, поводов для поиска компромиссов между странами станет еще меньше.