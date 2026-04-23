Cпикер законодательного собрания Прикамья заявился на праймериз

Председатель законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в краевой парламент. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания. Он зарегистрировался как участник предварительного голосования по округу №23.

Стоит отметить, что по итогам праймериз 2021 года за него отдало самое большое количество участников предварительного голосования в Прикамье.

Валерий Сухих представляет интересы жителей округа №23 в региональном парламенте с 2011 года. Тогда же он впервые стал спикером законодательного собрания региона. Избирательный округ охватывает четыре муниципалитета: Бардымский, Еловский, Осинский муниципальные округа, а также часть Чайковского городского округа.