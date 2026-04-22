Запланированные на лето фестивали Евгения Горенбурга в Екатеринбурге состоятся

В Екатеринбурге не будут отменять фестивали Евгения Горенбурга после его смерти — все мероприятия, запланированные на лето этого года, состоятся, сообщили в пресс-службе фестиваля Ural Music Night со ссылкой на продюсерский центр «Лад».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Так, 19 июня пройдет музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки», 21-23 августа — книжный фестиваль «Красная строка», а 29 августа — фестиваль гик-культуры «Гиккон».

«Евгений Львович был нашей самой большой силой. Десятки лет он создавал великие фестивали, события, которые вы знаете и любите. Которые прославили Екатеринбург на всю Россию и далеко за ее пределами. Он навсегда останется одним из главных для культуры города людей»,— сказано в сообщении.

Известный в Екатеринбурге продюсер, музыкант и предприниматель Евгений Горенбург умер в возрасте 66 лет. Он был участником Свердловского рок-клуба, являлся лидером группы «ТОП», руководил продюсерским центром «Лад». Губернатор Свердловской области Денис Паслер назвал его смерть невосполнимой утратой для профессионального сообщества, коллег и друзей.

Ирина Пичурина