Денис Паслер выразил соболезнования по поводу смерти Евгения Горенбурга

Губернатор Свердловской области Денис Паслер выразил соболезнования по поводу смерти уральского продюсера и музыканта Евгения Горенбурга. В своем Telegram-канале он назвал его уход невосполнимой утратой для профессионального сообщества, коллег и друзей.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Глава региона отметил неоценимый вклад в сохранение и развитие уральского рока, а также организацию различных фестивалей, проводимых под его началом. «Умел видеть перспективу и поддерживал талантливую молодежь, открывал новые имена и помогал музыкантам осуществить мечту — выступить на большой сцене. Он создавал пространства для творчества и формировал современную культурную среду. Мы запомним его таким — всегда с горящими глазами, полным идей и вселяющим в каждого веру в то, что "солнце взойдет"»,— сказал господин Паслер.

Известный в Екатеринбурге продюсер, музыкант и предприниматель Евгений Горенбург умер в возрасте 66 лет. Он был участником Свердловского рок-клуба, являлся лидером группы «ТОП», организовал фестивали «Старый Новый Рок», Ural Music Night, «Красная строка», «Гиккон», руководил продюсерским центром «Лад».

Ирина Пичурина