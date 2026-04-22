Ваше сиятельство

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает об увлажняющих масках для лица — бестселлерах и новинках этой весны.

Увлажняющие средства — основа ежедневного ухода за кожей. Если кремы и сыворотки уже стали частью привычной рутины, то маски зачастую воспринимаются как нечто излишнее. Однако именно они содержат концентрированное количество активных ингредиентов, которые благодаря плотной текстуре средств дольше остаются на коже и потому обладают более мощным действием. Среди популярных составов сейчас — бета-глюкан, пептиды, микронизированные водоросли и их экстракты и, конечно, коллаген и гиалуроновая кислота. Применять маски рекомендуется один-два раза в неделю.

Valmont, увлажняющая маска Hydra3 с эффектом разглаживания и обновления кожи. В составе: гиалуроновая кислота, липосомальный РНК, ферментированный экстракт горечавки d'Alba, ночная маска для лица Waterfull Vegan Sleeping Pack для интенсивного увлажнения кожи. В составе: гиалуроновая кислота, итальянский белый трюфель, витамин Е, комплекс из натуральных масел Thalgo, интенсивная разглаживающая морщины маска Wrinkle Correcting Pro Mask. В составе: три формы гиалуроновой кислоты и морской проколлаген Institut Esthederm, увлажняющая маска Intensive Hyaluronic+. В составе: три формы гиалуроновой кислоты и полиглутаминовая кислота Clarins, увлажняющая и восстанавливающая маска для лица с освежающей текстурой Hydra-Essentiel. В составе: два вида гиалуроновой кислоты, органический экстракт каланхоэ, церамиды Christian Breton, антивозрастная маска для лица De Luxe Gold Mask. В составе: экстракт зелёной икры каулерпы, частицы 24-каратного золота, аллантоин, алоэ вера Klapp Skin Care Science, эффект-маска для лица A Classic Effect Mask гелеобразной консистенции для увлажнения, обновления и сияния кожи. В составе: сок алоэ вера с гиалуроновой кислотой, витамин A в форме ретинола пальмитата Урьяж, ночная увлажняющая маска Eau Thermale Water Sleeping Mask. В составе: термальная вода Урьяж, гиалуроновая кислота, альгинат, пуллулан, акваксил, экстракт эдельвейса, мочевина, фитоскваланы Апивита, маска для сияния кожи с апельсином с текстурой крем-геля. В составе средства вода заменена на настой греческого горного чая с антиоксидантным и увлажняющим действием Nescens, восстанавливающая маска Bio-Identical Restoring Mask Face. В составе: «биоидентичные» активные вещества для восстановления липидного баланса, увлажнения и упругости кожи Geltek, увлажняющая маска Аква-удовольствие. В составе: бета-глюкан и комплекс экстрактов: арники, плюща, мальвы, бузины, липы, постенницы, огурца, гиалуроновая кислота Green Mama, освежающая тонизирующая маска для лица с мятой и огурцом. Освежающая маска для лица с мятой и огурцом от Green Mama: мгновенное обновление и свежесть в каждом прикосновении

Ирина Кириенко