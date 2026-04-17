В начале выходных в Башкирии ожидаются порывистый ветер и потепление

В ночь на 18 апреля температура воздуха в Башкирии составит от 2 до 7°, но местами опустится до 3°, а в Уфе — до 0°, прогнозирует Башгидрометцентр. Днем будет тепло: от 12 до 17°.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5–10 м в секунду, в некоторых местах его порывы могут достигнуть 14 м в секунду.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков: только днем по северу пройдет небольшой дождь. Вместе с тем, на некоторых участках дорог возможен туман, видимость в котором составит от 500 до 1 тыс. м.

Майя Иванова