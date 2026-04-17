Остановки транспорта в Новороссийске приведут к единому стилю

В Новороссийске планируется привести все остановки общественного транспорта к единому архитектурному стилю. В 2026 году, как сообщил мэр Андрей Кравченко, в городе заменят 11 остановок.

Администрация готовит пакет документов на проведение конкурсных процедур по закупке остановок общественного транспорта. В следующем году на территории Новороссийска планируется заменить еще 31 остановочный комплекс. Андрей Кравченко подчеркнул, что детальные схемы будут подготовлены до конца апреля.

Городские власти оценили существующие остановки и определили улицы, где в первую очередь планируется обновление или установка новых павильонов. Ранее в Новороссийске также утвердили схему для некапитальных торговых объектов, 61 объект НТО подлежит поэтапной замене.

