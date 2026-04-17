В минтрансе Башкирии прокомментировали иск структуры ВТБ на 13 млрд рублей

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии (минтранс) не согласно с претензиями ООО «Башкирская концессионная компания» (БКК, является дочерней структурой ВТБ) из-за строительства Восточного выезда из Уфы. О позиции ведомства говорится в ответе на запрос «Ъ-Уфа».

Активная фаза строительства Восточного выезда, соединяющего центр Уфы с восточными пригородами, шла с 2020-го по 2024 год. Транспортный объект включает в себя тоннель под улицей Менделеева, мост над рекой Уфой и автомобильную дорогу до Южного обхода Уфы. Стоимость проекта составила 40,3 млрд руб., 11,6 млрд руб. из них предоставили ВТБ и ВЭБ.РФ в виде синдицированного кредита. До середины 2042 года проезд по трассе по условиям концессии будет платным.

Как сообщал «Ъ-Уфа», БКК взыскивает с Башкирии в лице минтранса около 13,1 млрд руб. задолженности и более 30,2 млн руб. процентов за пользование чужими средствами. Также компания требует изменить условия концессионного соглашения на строительство Восточного выезда и подписать документацию, подтверждающую полное выполнение работ.

Как третьи лица в разбирательствах участвуют ООО «ЛМА» (генподрядчик строительства, ранее — «Лимакмаращавтодороги»), правительство Башкирии, АО «Ленстрой», Транспортная дирекция Башкирии. На первом заседании третьими лицами также привлечены региональные министерства финансов, земельных и имущественных отношений, Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии и республиканская прокуратура. Следующее заседание по делу пройдет 8 мая.

«Минтранс РБ заявляет о своем несогласии со всеми требованиями, изложенными в исковом заявлении, как в целом, так и в каждой отдельной части»,— говорится в письме в адрес «Ъ-Уфа» за подписью заместителя министра Регины Бакиевой.

Идэль Гумеров