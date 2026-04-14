«Дочка» ВТБ подала иск против Башкирии на 13 млрд рублей за строительство выезда из Уфы

ООО «Башкирская концессионная компания» (БКК) взыскивает с Башкирии в лице регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства около 13,1 млрд руб. за строительство Восточного выезда из Уфы. Из публикаций в картотеке арбитражных дел следует, что сегодня заявление должен был рассмотреть арбитражный суд Башкирии, однако заседание отложено на 8 мая.

БКК (входит в «ВТБ Инфраструктурный холдинг») была создана в 2016 году по соглашению правительства Башкирии с ВТБ о финансировании строительства Восточного выезда. Стоимость проекта составила 40,3 млрд руб., из которых 11,6 млрд руб. выделили ВТБ и корпорация ВЭБ.РФ. Генподрядчиком объекта являлось ООО «Лимакмаращавтодороги», «дочка» турецкой компании Limak Inshaat Sanayi Ve Tijaret Anonin Shirketi (до июня прошлого года последняя состояла в числе учредителей БКК).

По концессионному соглашению, БКК вправе эксплуатировать Восточный выезд и взимать с водителей плату за пользование дорогой, тоннелем и мостом на протяжении 25 лет. Движение по Восточному выезду общей длиной 13,9 км открылось в марте 2024 года.

Помимо основной суммы долга, БКК хочет взыскать с республики проценты за пользование чужими денежными средствами и требует изменить концессионное соглашение. Кроме того, истец добивается, чтобы минтранс признал исполненными в полном объеме обязательства по выполнению работ на объекте, следует из определения о принятии заявления к производству (.pdf).

Третьими лицами в деле участвуют ООО «ЛМА» (ранее — «Лимакмаращавтодороги»), санкт-петербургское АО «Ленстрой», правительство региона и Транспортная дирекция Башкирии.

Идэль Гумеров