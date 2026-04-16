В Башкирии ожидается усиление ветра и минусовая температура

16 апреля во второй половине дня в юго-восточных районах Башкирии возможно усиление ветра до 15 – 20 метров в секунду, предупреждает Башгидрометцентр.

Завтра ожидается южный и юго-восточный ветер, днем могут быть порывы до 14 метров в секунду. В ночь на 17 апреля температура воздуха понизится до -1,-6°, хотя местами она будет выше нуля — до +4°. Днем ожидается теплая погода — от +12 до +17°.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не будет.

Майя Иванова